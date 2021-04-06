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Siyaset Çin'e sert tepki: Türkiye'de kabadayılık yapmalarına izin veremeyiz
Siyaset

Çin'e sert tepki: Türkiye'de kabadayılık yapmalarına izin veremeyiz

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin skandal paylaşımına bir tepki de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 19:05:00 -
Çin'e sert tepki: Türkiye'de kabadayılık yapmalarına izin veremeyiz

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş etiketlenerek ''Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Tepki çeken paylaşımın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama da BBP Lideri Mustafa Destici'den geldi.

Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çin’in, Doğu Türkistan’daki zulmü örtmeye gücü yetmeyeceği gibi, işgale karşı DoğuTürkistan’a desteklerini dile getiren vatandaşlarımıza, siyasetçilerimize Türkiye'de kabadayılık yapmasına izin veremeyiz. Çin’in katliamlarını ve Büyükelçiliği’nin küstah paylaşımlarını kınıyorum."

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