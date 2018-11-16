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'Çin'e iade edilirsem öldürecekler'

Çin'in Türkiye'de iadesini talep ettiği Uygur Türk'ü Maımatu Yusufu Abudukara, hakim karşısına çıktı. Abudukara çıktığı mahkemede, "Çin'e iade ederseniz beni öldürürler." dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 15:45
'Çin'e iade edilirsem öldürecekler'

Çin’in Türkiye’den iadesini istediği Uygur Türk’ü Maımatu Yusufu Abudukara, Kayseri’de hakim karşısına çıktı. Abudukara, mahkemede yaptığı savunmada, Çin’e iade edilirse öldürüleceğini söyledi.Çin’in 'terör' suçlamasıyla Türkiye'den iadesini istediği Uygur Türk’ü Maımatu Yusufu Abudukara, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada, "Çin'e iade ederseniz beni öldürürler. Ailem orada ama hayattalar mı değiller mi bilmiyorum" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'den, Kayseri'de yaşayan Uygur Türk’ü Maımatu Yusufu Abudukara'nın, ülkesinde terör suçuna karıştığı gerekçesiyle iadesini istedi. Adalet Bakanlığı da iade istemli yazı ve belgeleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Hakkında Çin'deki suçlama doğrultusunda Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Abudukara, tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

"Çin, biz Türklerin çoğalması istemiyor"

İade isteminin reddini talep eden Abudukara, "Ben, Müslüman ve Türk olduğum için burada yargılanıyorum. Çin, biz Türklerin çoğalması istemiyor. Türkçülük yaptığımı düşündüğü için cezalandırmak istiyor. 40 milyon Doğu Türkistanlı, Çin zulmü altında. Benim tek suçum Türk ve Müslüman olmam. Ailem orada ama onların hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum. Beni Çin'e iade ederseniz öldürürler. Türk Adaleti'ne ve devletine güveniyorum" diye konuştu.

Duruşma savcısının, bilgi ve belgelerin incelenmesi için süre istediği duruşma, 26 Şubat 2019 tarihine ertelendi.  Abudakara'nın yargılanması tutuksuz devam edecek.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:45
  1. Kayseri
  2. Çin
  3. Uygur Türkleri

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