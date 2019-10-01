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Çin'e Hong Kong ateşi düştü! Göstericiler polisle çatışıyor

Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret savaşına giren Çin'in 70. kuruluş yıl dönümünde, Hong Kong'da göstericiler polisle çatışıyor.

01 Ekim 2019 Salı 14:14
Çin'e Hong Kong ateşi düştü! Göstericiler polisle çatışıyor

Çin, bugün 70. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet karşıtı protestolar, polis engeline rağmen şiddetlenerek devam ediyor.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma devam ederken, sokaklar alev aldı.

Motosikletleri ateşe verdiler

Bugün için özel hazırlık yapan göstericiler, polislere molotofkokteyli atmaya devam ederken, polis de biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Göstericiler, motosikletleri ateşe vererek sokakları iyice tehlike bir hale soktu.

Protestoların şiddeti artıyor

Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti, ancak protestoların şiddeti artarak devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:14
  1. Hong Kong
  2. Çin

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga41 dk önce
    Protestoyu ne kadar haklı görüyorsam şiddeti de o kadar haksız görüyorum.

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