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Gündem Çin'e gidecek trenler Kars Garı'na ulaştı, gözler Özlem Gürses'i arıyor!
Gündem

Çin'e gidecek trenler Kars Garı'na ulaştı, gözler Özlem Gürses'i arıyor!

Kocaeli'den Çin'e gitmek üzere yola çıkan iki ihracat treni Kars'a ulaştı. 12 gün içerisinde hedefe ulaşması planlanan Çin treninin yolculuğu, algı operasyonu elinde patlayan Özlem Gürses'i hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:41:00 - 2021-05-27 00:00:58

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Köseköy Lojistik Merkezi’nden Çin’e gitmek üzere yola çıkan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levha yüklü iki ihracat treni Kars’a ulaştı.

Kars Tren Garı’na gelen ihracat trenleri, buradaki lojistik işlemlerinin ardından yarın sabah erken saatlerde Gürcistan’a hareket edecek. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin 12 gün içerisinde Çin’e ulaşması planlanıyor.

Kars Garı'na giriş yaptı

2 gün önce Kocaeli’den hareket eden trenler, akşam Kars Garı’na giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin’e gitmişti.

 

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan’dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek yaklaşık iki haftada Çin’in Şian kentine ulaşacak.

Özlem Gürses dalga konusu oluyor

Çin'e gidecek iki tren, Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in ilk ihracat treni ile ilgili çektiği bir videoyu yeniden akıllara getirdi.

Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treninin yolda kaldığını iddia eden ve çektiği video ile gülerek aklınca dalga geçmeye çalışan Gürses, yalanının ortaya çıkması üzerine sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Türkiye-Çin arasında  tren seferleri tüm hızıyla devam ederken sosyal medyada Özlem Gürses yeniden hatırlanıyor.

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