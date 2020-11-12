Çin’e gıda ihracatında hedef 5 yılda 1 milyar dolar

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2020’nin 10 ayında Çin’e 157 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç etti. Bu dönemde Çin’e 41 milyon 20 bin dolarlık fındık, 12,7 milyon dolarlık patates, 10,5 milyon dolarlık ise deniz hıyarı gönderildi. Çin’e ihracat vizesini Mayıs 2020 itibariyle alan Türk süt ürünleri sektörü ise bu ülkeye 5 milyon 7 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. EİB’den yapılan açıklamada, Şanghay’da bu yıl 5-10 Kasım’da 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020’de (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının yer aldığı vurgulandı.