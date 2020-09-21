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Dünya Çin'e böyle meydan okudular: Sizden korkmuyoruz
Dünya

Çin'e böyle meydan okudular: Sizden korkmuyoruz

Tayvan ordusu yaptığı açıklamada komünist Çin yönetimini uyararak "Çin'in taciz ve tehditlerine yönelik savunma ve karşı atak hakkına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:25:00 -
Çin'e böyle meydan okudular: Sizden korkmuyoruz

Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu iddia eden Çin'in gerektiğinde "güç" kullanabileceğini açıklaması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Çin savaş uçaklarının denizlerinde uçuş gerçekleştirmesine Tayvan’dan çok sert cevap geldi.

Çin'in taciz ve tehditlerini artırdığını söyleyen Tayvan Savunma Bakanı Feng Shih-kuan, Pekin yönetimini uyararak "karşı saldırı ve savunma hakkına sahibiz" dedi. Tayvan olarak gerginliğe sebep olmak istemediklerini aktaran Feng Shih-kuan, "Ancak düşmanlarımızdan korkmuyoruz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Çin Dışişleri Bakanı Wang Wenbin yaptığı açıklamada Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemişti. Pekin geçtiğimiz hafta askeri tatbikatlar gerçekleştirerek, ABD'nin Tayvan ziyaretine karşı tepkisini göstermişti.

Öte yandan Çin'e ait savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Tayvan boğazını geçerek hava savunma sistemlerine takılmış ve Tayvan’a ait jetler tarafından durdurulmuştu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen Çin’i ülkesi için "tehdit" olarak adlandırmıştı.

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