Çin'e 72 saat süre verilmişti! ABD operasyonun düğmesine bastı

ABD'li ajanlar Houston'daki Çin konsolosluğu yerleşkesine operasyon düzenledi. ABD'nin Çin'e konsolosluğun kapatılması emrinin ardından verilen sürenin dolmasıyla ajanların zorla içeri girdiği bildirildi.

ABD'li federal ajanlar ve yerel kolluk kuvvetleri, verilen 72 saatlik sürenin dolmasının ardından Houston'daki Çin konsolosluğu yerleşkesine girdi.

Sürenin dolmasına dakikalar kala yerleşkeden çıktılar

Yerel basın, 16:00'da sürenin dolmasına kısa süre kala çevreye polis barikatı kurulduğunu ifade etti. Sürenin dolmasına dakikalar kala konsolosluk plakalı araçların konsolosluktan çıktığı görüldü. 16.00'dan sonra biri Dışişleri Bakanlığı görevlisi olmak üzere birkaç kişi arka kapıdan yerleşkeye girdi.

CNN'in aktardığına göre birkaç tane siyah SUV tipi araç, kamyon, kamyonet ve bir çilingir aracının meraklı gözler arasında diplomatik yerleşkeye girdiği aktarıldı. İtfaiyenin de yerleşkeye girip çıktığı belirtildi.

"Karara karşılık verilecek"

Geçen günlerde ABD, ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için süre verdi. Washington, konsoloslukta görev yapan diplomatların ekonomik casusluğa ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmalarının çalınması girişimine destek vermekle suçladı. Çin, bu karara karşılık verileceğini ifade etmişti.

Çin, karara ABD'nin Çengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını emrederek karşılık verdi.