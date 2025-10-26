  • İSTANBUL
Çin'den yeni uydu hamlesi! Gaofen-14 02 uzaya fırlatıldı
Çin'den yeni uydu hamlesi! Gaofen-14 02 uzaya fırlatıldı

Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden “Gaofen-14 02” adlı uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, uzay teknolojilerindeki atağını sürdürüyor. Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden, “Gaofen-14 02” adlı uydu bugün yerel saatle 11.55’te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.

Bilgi desteği sağlayacak

Küresel ölçekte yüksek hassasiyetli stereo görüntüleri verimli bir şekilde elde edebilme kapasitesine sahip olan uydunun, ülkenin ekonomik kalkınmasına, ulusal savunma inşasına ve Kuşak Yol gibi stratejik projelerin uygulanmasına temel coğrafi bilgi desteği sağlayacağı kaydedildi.

