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Ekonomi Çin’den yeni rüzgar santrali hamlesi
Ekonomi

Çin’den yeni rüzgar santrali hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-04-01 14:55:00 -
Çin’den yeni rüzgar santrali hamlesi

Çin’de 550 megavatlık kara rüzgâr santrali enerji sistemine bağlandı.

550 megavatlık bir toplam yerleşik enerji üretim kapasitesine sahip bir kara rüzgâr santrali, güneybatı Çin Yunnan eyaletinin enerji sistemine bağlandı. Söz konusu tesisin güneybatı Çin’de işlemekte olan en büyük rüzgâr santrali olduğu belirtiliyor. İnşaatı gerçekleştiren firmanın bildirdiğine göre projede kullanılan her biri 6,7 megavat üreten türbinler, ülkenin dağlık bölgelerine yerleştirilmiş rüzgâr santralleri arasında en yüksek kapasiteli olanları.

Projenin enerji sistemine her yıl 1,4 milyar kilovat saat elektrik göndermesi bekleniyor. Bu miktar, China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.. Yunnan Şubesi Genel Müdürü Zeng Xiaohong’a göre, 600 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak bir enerji miktarı.

Bu proje, toplam yerleşik enerji kapasitesinin yüzde 80 kadarını oluşturan hidroelektrik santrallerin kurak dönemlerdeki eksik kalan üretimini de tamamlayarak eyaletin enerji arzını güvenceye alacak.

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