  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merdan Yanardağ ve Enver Aysever işte şimdi hapı yuttu! O alçaklığa soruşturma

Depremin en acı hikayesi! Minik Arda'yı ölümden öyle bir şey kurtardı ki...

Enkaz altında kalan Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

4 yaşındaki Ada ağlayan ablasına böyle moral verdi: Bak annem, babam, kardeşim buradayız, korkacak bir şey yok ki!

Bu acının tarifi yok! Depremin sonrasında kahreden olay yaşandı! Beşiz bebeklerden 4'ü depremde hayatını kaybetti!

AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti

TBMM'den depremlerle ilgili ortak bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ile deprem bölgesinde!

Deprem bölgelerinde benzin ve motorin fiyatlarında indirim! Bugünden itibaren başlıyor

1 ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi! Müjde haberi bakan az önce duyurdu: Enkaz altında kimse kalmadı
Gündem Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!
Gündem

Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in acil insani yardım mekanizmasını devreye soktuğunu ve depremden zarar gören Türkiye ile Suriye'ye acil yardım sağlayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:02:00 - 2023-02-07 21:17:00
Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in acil insani yardım mekanizmasını devreye soktuğunu ve depremden zarar gören Türkiye ile Suriye'ye acil yardım sağlayacağını belirtti.

Deng, Çin'in Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (yaklaşık 5,89 milyon ABD doları) tutarında acil mali destek temin edeceğini belirtti. Bir kurtarma ekibinin birkaç saat içinde bölgeye gitmek üzere yola çıkacağını söyleyen Deng, mümkün olan en kısa süre içinde bir sağlık ekibinin de gönderileceğini ifade etti.Deng, Çin'in Suriye'ye yönelik yardım malzemesi sağlama çabalarını koordine ettiğini ve devam eden gıda yardımı programının uygulanmasına hız verdiğini söyledi.Türkiye ve komşusu Suriye'nin bazı kesimlerini Pazartesi günü erken saatlerde vuran güçlü depremlerde, 4.000'den fazla insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralandı.Deng, Çin hükümetinin iki ülkeye kapasitesi dahilinde ve değişen durum ile güncel ihtiyaçlar ışığında yardım etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23