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Ekonomi Çin'den Türkiye'ye akın edecekler! Hemen hemen her mahallede bir Çinli görürseniz şaşırmayın
Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye akın edecekler! Hemen hemen her mahallede bir Çinli görürseniz şaşırmayın

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:04:00 -
Çin'den Türkiye'ye akın edecekler! Hemen hemen her mahallede bir Çinli görürseniz şaşırmayın

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çinli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini artırmak için sefer sayımızı artıracağız" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin basınına yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın daha fazla Çinli turisti Türkiye’ye seyahat etmeye çekmek istediğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, Çinli turistleri Türkiye’ye çekmek için planlarını açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin basınına yaptığı açıklamada, şirketin Çinli turistleri Türkiye’ye çekmek için yeni planlar üzerinde çalıştığını söyledi.

Haber Aero’nun Yicai Global’dan aktardığı habere göre Ekşi, “Çin, Türk Hava Yolları için en önemli pazarlardan biridir. Çinli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini artırmak için mevcut uçuşlarımızda daha fazla sefer yapmayı ve yeni destinasyonlar eklemeyi planlıyoruz” dedi.

"Turizm talebi daha da gelişecek"

Ekşi, Çin’in bu yıl seyahat kısıtlamalarını kaldırmasıyla birlikte Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısında önemli bir artış yaşandığını belirtti. “Çin’in bu yıl kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı ilk 7 ayda 114 bin kişiye çıkarak 2019’daki seviyenin yüzde 45’ine denk geldi” diyen Ekşi, Ağustos ayında grup turlarının geri dönmesiyle birlikte turizm talebinin daha da gelişeceğinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

"Daha fazla uçuş ve destinasyon hedefi"

Ekşi, Çin hava yollarının Türkiye’ye uçuş sayısını artırmasını da umduğunu kaydetti. Çin’in Türk Hava Yolları için en önemli pazarlardan biri olduğunu ve Türk Hava Yollarının mevcut hava yollarından daha fazla uçuş yapmayı ve daha fazla destinasyon eklemeyi planladığını belirten Ekşi, Çin hava yollarının Türkiye’ye sadece birkaç uçuşu olduğunu, bu nedenle Türk Hava Yollarının daha fazla işbirliği ve rekabet fırsatı yaratmak için daha fazla Çin hava yolu şirketinin Türkiye’ye uçuş eklemesini umduğunu ifade etti.
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Ekşi “Uçuş ağımızda daha önce Çin’de 6 destinasyonumuz vardı: Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi’an, Hong Kong ve Taipei. Şu an itibariyle Xi’an hariç hepsine uçuş operasyonlarımızı yeniden başlatmış bulunuyoruz.” dedi.

“Rakiplerimiz pazar yeniden açıldığında yeterli personele sahip değildi”

Sekiz aylık yolcu verilerini de paylaşan Ekşi, “İlk sekiz ayda uluslararası yolcu sayımız salgın öncesi seviyelere kıyasla yüzde 22,3, uluslararası uçuş kapasitemiz ise yüzde 26,9 arttı. Bunun bir nedeni, pandemi sırasında tüm çalışanlarımızı korumamız ve bu sayede pazar yeniden açıldığında talep artışını karşılamak için yeterli insan gücüne sahip olmamızdır. Rakiplerimizden bazıları pandemi sırasında küçülmeye gitmiş olabilir, bu nedenle pazar beklenmedik bir şekilde yeniden açıldığında yetişmek için yeterli personele sahip değillerdi.” diye ekledi.

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Yorumlar

Mustafa uçar

Sakın böyle bir şey yapmasınlar doğu Türkistan aşkına onları görülmemiş bir şekilde karşılarız burda. bula bula Çinlilerimi buldunuz getirecek. Doğu Turkistan li Türklerin evlerine girip namuslar ını lekeledikleri için mi saygı gösterip ağırlayacak Türk milleti onları. Daha ağır sözler aklıma geliyor fakat onların gelişine saklıyorum.
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