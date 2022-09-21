Çin’den toprakların yüzde 30’u için flaş karar
Çin hükümeti, ülke topraklarının yüzde 30 kadarının “ekolojik koruma kırmızı çizgisi” kapsamında olduğunu açıkladı. Söz konusu kırmızı çizgi, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiş bir hedef olup Çin tarafından resmen kabul edilmiş bulunmamakla birlikte bu ülkenin şimdiden ulaşılmış olduğu bir hedef.
Yeni Akit Ankara
Çin Ulusal Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zhuang Shaoqin, oluşturulan ulusal parkların ve değerli ekosistemlerin yenilenmesinin koruma altındaki toplam yüzölçümünü Çin topraklarının yüzde 30’unu aşacak duruma getirdiğini belirtti. Bu oran, aslında Birleşmiş Milletler’in, gezegenimizin topraklarının ve denizlerinin 2030 yılına değin yüzde 30’unu korumaya yönelik tavsiye kararına tamamen uygun.
Kırmızı çizginin korunması için önemli adımlar atıldı
Birleşmiş Milletler’in tavsiye ettiği hedefe şimdiden ulaşmış bulunan Çin, aslında söz konusu hedefi resmen kabul etmiş değil. Söz konusu hedef bu yılın aralık ayında Montreal’de biyoçeşitlilik için yeni küresel sözleşme çerçevesinde yapılacak tartışmalar sırasında masaya getirilecek. Çin kendi "kırmızı çizgi" programını, on yıllardır süren irrasyonel kalkınma sürecine son vermek amacıyla ilk kez 2011 yılında gündeme getirmişti. Bu program doğrultusunda, ülke çapında bazı yapılar, atölyeler ve hidroelektrik santraller yıkılmış ve işletmelerini koruma altındaki topraklara hukuksuz olarak yayan tarımcılara karşı önlemler alınmıştı.