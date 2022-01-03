Çin'den olay hamle! Bine yakın gemi siparişi verdiler

Yeni Akit Ankara

Clarkson Research tarafından yayınlanan verilere göre, gemi siparişlerinden Çinli gemi yapımı işletmelerinin aldığı sipariş sayısı 965 oldu ve küresel pazarın yaklaşık yüzde 50’ini oluşturdu. Güney Kore Çin’i izleyerek 403 siparişle küresel pazarın yüzde 38’ini oluşturdu ve ikinci sırada yer aldı. Öte yandan gemi inşası için verilen büyük çaptaki veriler, pandemi sonrası dünya ticaretinin canlanma sinyali olarak değerlendirildi.

Geçen yıl deniz taşımacılığında büyük kriz yaşandı

2021 yılında, pandeminin tedarik zincirlerine verdiği zararın da etkisiyle deniz taşımacılığında büyük bir kriz yaşanmıştı. Geçen yıl yaşanan krizin etkisiyle deniz taşımacılığı ücretlerinde de büyük artış görüldü. Konteyner gemilerinin siparişi 2020 yılına göre en az 10 kat arttı. Çinli gemi yapım firmaları, konteyner gemi siparişlerinin yüzde 50’sini aldı. Öte yandan gemi inşası için verilen büyük çaptaki veriler, pandemi sonrası dünya ticaretinin canlanma sinyali olarak değerlendirildi.