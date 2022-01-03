Çin'den olay hamle! Bine yakın gemi siparişi verdiler
Küresel gemi yapımı ve denizcilik piyasası hakkında yetkili bir araştırma ve analiz kuruluşu olan İngiliz Clarkson Research tarafından yayınlanan verilere göre, geçen yıl dünya çapında bin 846 yeni gemi siparişi verildi. Çin geçen yıl 965 yeni gemi siparişiyle küresel pazar payı bakımından dünyada ilk sırada yer aldı.
Yeni Akit Ankara
Clarkson Research tarafından yayınlanan verilere göre, gemi siparişlerinden Çinli gemi yapımı işletmelerinin aldığı sipariş sayısı 965 oldu ve küresel pazarın yaklaşık yüzde 50’ini oluşturdu. Güney Kore Çin’i izleyerek 403 siparişle küresel pazarın yüzde 38’ini oluşturdu ve ikinci sırada yer aldı. Öte yandan gemi inşası için verilen büyük çaptaki veriler, pandemi sonrası dünya ticaretinin canlanma sinyali olarak değerlendirildi.
Geçen yıl deniz taşımacılığında büyük kriz yaşandı
2021 yılında, pandeminin tedarik zincirlerine verdiği zararın da etkisiyle deniz taşımacılığında büyük bir kriz yaşanmıştı. Geçen yıl yaşanan krizin etkisiyle deniz taşımacılığı ücretlerinde de büyük artış görüldü. Konteyner gemilerinin siparişi 2020 yılına göre en az 10 kat arttı. Çinli gemi yapım firmaları, konteyner gemi siparişlerinin yüzde 50’sini aldı. Öte yandan gemi inşası için verilen büyük çaptaki veriler, pandemi sonrası dünya ticaretinin canlanma sinyali olarak değerlendirildi.