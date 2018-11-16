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Çin'den Myanmar zulmüne destek

Çin Devlet Konseyi parti sekreteri Li Kegiang, Myanmar lideri Kyi ile yaptığı özel görüşmede Myanmar’ın Rohingya Müslümanlarına karşı uyguladığı zulüme ABD’den gelen sert eleştirilere karşı destek verdiğini söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 08:32
Çin'den Myanmar zulmüne destek

Münübe Yılmaz

Çin Devlet Konseyi parti sekreteri ve aynı zamanda ülkenin en yüksek karar organı Politbüro Daimi Komitesi'nin ikinci sıradaki üyesi olan Li Kegiang, Müslüman katili Myanmar lideri Kyi ile yaptığı özel görüşmede, Rohingya Müslümanlarına karşı uygulanan zulüm konusunda ABD’den gelen sert eleştirilere karşı Myanmar’ı desteklediğini açıkladı. ABD başkan yardımcısı Mike Pence’in, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Myanmar hükümetini Rohingyalı Müslümanlara hiç bir bahanesi olmayacak dehşet verici bir zulmü uyguladığından ötürü kınamasının ardından, Singapur’da Müslüman katili Myanmar lideri Suu Kyi ile özel olarak görüşen Li, Çin’in Myanmar ile olan ilişkilerinin devamlılığına vurgu yaptı. “Çin, Myanmar’ın milli bütünlüğünü ve istikrarını koruma çabasını desteklemektedir” yorumunda bulunan Li, Çin’in Myanmar’a olan gerekli desteği politik açıdan da vereceklerini ifade etti. Çinli yetkilinin, Çin hükümetinin yakın ilişkilerinin bulunduğu Myanmar’ın, Rohingyalı Müslümanlara uyguladığı soykırımı destekleyen açıklamasından sonra Li'ye teşekkür eden Müslüman katili Myanmar lideri Suu Kyi, Çin’in uyguladığı barış politikasına inanarak, her zaman destek verdiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de, Myanmar hükümetini kınayarak, Bangladeş hükümetine 2 bin 200 Arakanlı Müslümanın Myanmar'a iade edilmesini durdurma çağrısında bulunmuş ve bu iadelerin Müslümanların hayatını ve özgürlüğünü tehlikeye sokacağını belirtmişti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 08:32
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