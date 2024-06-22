Çin'den Libya'da Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

Operasyonun amacının, milyonlarca dolar değerindeki silahlara el koymak olduğu belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin güçlü şüphelerine göre geminin varış noktasının Halife Hafter'in kontrolü altındaki Bingazi kenti olduğu yazıldı.

Operasyon düzenlenen geminin 30 Nisan'da Çin'in Şenzen Limanı'ndan hareket eden "MSC Arina" isimli kargo gemisi olduğu, Singapur, (Afrika) Ümit Burnu, Cebelitarık üzerinden Akdeniz'e girdiği, İspanya'nın Valensiya ve Barselona limanlarına uğradıktan sonra 18 Haziran'da Gioia Tauro Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, geminin İtalya'daki limana ulaştığı sırada silah yüküne el koyma kararı verdiği ve bu konuda İtalyan müttefiklerinden yardım istemiş olabileceği belirtildi.

Haberde, MSC şirketine el konulan konteyner olup olmadığının sorulduğu ve firmanın böyle bir el koyma kaydına sahip bulunmadığını bildirdiği, bununla beraber büyük uluslararası şirketlerin ticari gemilerinin, armatörlerden habersiz yasa dışı taşımacılık amacıyla kullanılmasının alışılmadık bir durum olmadığı ifade edildi.

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Kaynak: AA