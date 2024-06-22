  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O cemaat Türkiye'den kaçış planı yapıyor

Putin'den skandal Türkiye hamlesi! O ülkenin Ankara ile yapacağı anlaşmayı engelledi

Kavgaya Mustafa Kemal’i de dahil ettiler! “Atatürk’ten aldığım yetkiye dayanarak...’

SGK Başuzmanı açıkladı: Asgari ücret ara zammı belli oldu!

ABD ve İsrail'i yıkacak haber! İngilizler 'Bayraktar TB3 SİHA hazır' diyerek duyurdu

Arda Güler İspanyol basınına konuştu: Herkesi mutlu etmek istiyorum'

CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Sizce hangisi? Videodaki Cristiano Ronaldo’yu bulun bakalım

Hiç hesapta olmayan karar! Herkesin arabasına kasko yaptırdığı ünlü sigorta şirketi Türkiye'den çekiliyor

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan 4 formül!
Dünya Çin'den Libya'da Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu
Dünya

Çin'den Libya'da Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

Yeniakit Publisher
2024-06-22 19:52:00 -
Çin'den Libya'da Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberinde, İtalyan güvenlik güçlerinin, ABD'den gelen istihbarat üzerine 18 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Gioia Tauro Limanı'nda durdurulan büyük konteyner gemisinin yüküne operasyonla el koyduğu kaydedildi.

Operasyonun amacının, milyonlarca dolar değerindeki silahlara el koymak olduğu belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin güçlü şüphelerine göre geminin varış noktasının Halife Hafter'in kontrolü altındaki Bingazi kenti olduğu yazıldı.

Operasyon düzenlenen geminin 30 Nisan'da Çin'in Şenzen Limanı'ndan hareket eden "MSC Arina" isimli kargo gemisi olduğu, Singapur, (Afrika) Ümit Burnu, Cebelitarık üzerinden Akdeniz'e girdiği, İspanya'nın Valensiya ve Barselona limanlarına uğradıktan sonra 18 Haziran'da Gioia Tauro Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, geminin İtalya'daki limana ulaştığı sırada silah yüküne el koyma kararı verdiği ve bu konuda İtalyan müttefiklerinden yardım istemiş olabileceği belirtildi.

Haberde, MSC şirketine el konulan konteyner olup olmadığının sorulduğu ve firmanın böyle bir el koyma kaydına sahip bulunmadığını bildirdiği, bununla beraber büyük uluslararası şirketlerin ticari gemilerinin, armatörlerden habersiz yasa dışı taşımacılık amacıyla kullanılmasının alışılmadık bir durum olmadığı ifade edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

İspanya ve İtalya dönüşünde Erdoğan’dan CHP’ye mesaj
İspanya ve İtalya dönüşünde Erdoğan’dan CHP’ye mesaj

Siyaset

İspanya ve İtalya dönüşünde Erdoğan’dan CHP’ye mesaj

Sürpriz golle başlayan maçta gülen taraf İtalya oldu
Sürpriz golle başlayan maçta gülen taraf İtalya oldu

Spor

Sürpriz golle başlayan maçta gülen taraf İtalya oldu

İtalyan otomobil devi, bilgisayar işine girdi
İtalyan otomobil devi, bilgisayar işine girdi

Teknoloji

İtalyan otomobil devi, bilgisayar işine girdi

İtalya’da tarım krizi! Ekim yapılamaz hale geldi
İtalya’da tarım krizi! Ekim yapılamaz hale geldi

Dünya

İtalya’da tarım krizi! Ekim yapılamaz hale geldi

İtalya'dan Afrika'ya yönelik aşı projesine destek
İtalya'dan Afrika'ya yönelik aşı projesine destek

Dünya

İtalya'dan Afrika'ya yönelik aşı projesine destek

Bayraktar TB2 SİHA İtalya gündemini altüst etti! 'Türkiye'den her an yardım isteyebilirler' diyerek duyurdular
Bayraktar TB2 SİHA İtalya gündemini altüst etti! 'Türkiye'den her an yardım isteyebilirler' diyerek duyurdular

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA İtalya gündemini altüst etti! 'Türkiye'den her an yardım isteyebilirler' diyerek duyurdular

Bayraktar TB2 SİHA İtalya gündemini altüst etti! 'Türkiye'den her an yardım isteyebilirler' diyerek duyurdular
Bayraktar TB2 SİHA İtalya gündemini altüst etti! 'Türkiye'den her an yardım isteyebilirler' diyerek duyurdular

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA İtalya gündemini altüst etti! 'Türkiye'den her an yardım isteyebilirler' diyerek duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23