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Çin'den küstah adım!

Çin Hükümeti, sekiz İslami derneği toplayıp, İslamı ülke şartlarına uydurmak ve sosyalizmle uyumlu hale getirmek için beş yıllık çalışma planı başlattı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:29
Çin'den küstah adım!

Çin 8 İslami derneği toplayıp İslamı Çinlileştirmek, sosyalizmle uyumlu hale getirmek ve gereken önlemleri almak için 5 yıllık çalışma planı başlattı.

Çin, İslam'ı 'sosyalizmle uyumlu' hale getirmek için beş yıllık bir planı kapsayan yasa çıkardı. Yeni kararname, Müslümanlara ve İslami sembollere yönelik baskılar devam ederken, 'İslam'ı yönlendirmek' istiyor.

Çin 'de 8 adet İslami dernekleri temsilcileri ile Cumartesi günü bir toplantıda beş yıllık çalışma planı görüşüldü. Dernekler İslam'ın sosyalizm ile uyumlu olması için rehberlik yapmayı kabul etti.

Uygulamaya konuldu

Çin'in bazı bölgelerinde İslâmi yaşam neredeyse imkansız hale geldi. Bireylerin namaz kılması, oruç tutması, sakal bırakması veya başörtüsü takması yasak ve yasağa uymayanlar tutuklanıyor.

Çin’in ana İngiliz gazetesi Global Times'ta, 5 Ocak Cumartesi günü yapılan haberde, sekiz İslami dernekten temsilcilerle yaptığı görüşmeden sonra hükümet yetkililerinin "İslam’ı sosyalizmle uyumlu hale getirmeye ve dindarlaşmayı önleme programlarını uygulamaya koymaya karar verdiğini" söyledi.

Gazete, kararnameyi kabul eden derneklerin isimlerini veya detaylarını vermedi.

Bir milyondan fazla Uygur Müslüman tutuklu

Birleşmiş Milletler'e göre, bir milyondan fazla Uygur Müslümanın ateist iktidardaki Komünist Partiye sadakatsizlik ettikleri iddiasıyla yeniden eğitim kamplarında tutulduğu tahmin ediliyor.

Sivil Toplum Örgütleri, Çin'i etnik temizlik kampanyası yapmakla suçladı. Ağustos ayında bir Washington Post editörü, dünyanın Müslümanlara yönelik kampanyayı "görmezden gelemeyeceğini" söyledi.

İslamın sembolleri olan hilal camilerden çıkarıldı ve Associated Press haber ajansına göre, dini okullarda Arapça dersleri yasaklandı ve çocukların Müslümanlık faaliyetlerine katılmaları yasaklandı.

Çin, azınlıkların dinini ve kültürünü koruduğunu söyleyerek eleştiriyi reddetti.

Ancak, geçen hafta, Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan eyaletindeki yetkililerin, marjinalleşmiş Hui Müslüman etnik azınlığın kurduğu üç camiyi kapattıkları bildirildi .

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:29
  1. Çin
  2. Doğu Türkistan

YORUM YAZ

  • zekizeki16 dk önce
    Islamiyet guneş gibidir üflemekle sönmez
  • şenay doğan şenay doğan 38 dk önce
    SAFF 8 allaha emanet olun
  • msrtinmsrtin41 dk önce
    islam ülkeleri birlesip seslenmedik, istediklerini yaparlar, bunlara diyecek yok, basta sözde arab yahudi p.....prenslerii, islama degistirmeye kalkiyor, cine neyimize güvenip diklenecegiz..atom bombamiz bile yok. bir pastor icin bile tl mizi oyuncak ettiler.Allah'im sen müslümanlara yardim et, sen birlik ver. müslümanlarin baslarindaki kukla diktatörleri sen indir Allahim.

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