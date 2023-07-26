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Siyaset Çin'den kritik ziyaret
Siyaset

Çin'den kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-07-26 07:49:00 -
Çin'den kritik ziyaret

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz'da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Wang Yi, 2021 yılında Türkiye’yi yine Çin Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti.

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