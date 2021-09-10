Çin'den kritik karar! Cezaları kesildi
Çin otomobiller için çip üreten şirketlere fiyatları yükselttikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Çin'de piyasa denetleme kurumu otomobiller için çip üreten şirketlere fiyatı yükselttikleri gerekçesiyle ceza verdi.
Otomotiv piyasasını etkileyecek
Bugün açıklanan kararın dünyanın en büyük otomobil piyasası konumundaki ülkedeki otomobil üretimine katkı sağlaması bekleniyor.
Kurumun web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada üç şirkete ayrı ayrı 2.5 milyon yuan (388,300 dolar) ceza verildiği ifade edildi.
Kaynak: Reuters