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Otomotiv Çin'den kritik karar! Cezaları kesildi
Otomotiv

Çin'den kritik karar! Cezaları kesildi

Çin otomobiller için çip üreten şirketlere fiyatları yükselttikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 17:13:00 -
Çin'den kritik karar! Cezaları kesildi

Çin'de piyasa denetleme kurumu otomobiller için çip üreten şirketlere fiyatı yükselttikleri gerekçesiyle ceza verdi.

Otomotiv piyasasını etkileyecek

Bugün açıklanan kararın dünyanın en büyük otomobil piyasası konumundaki ülkedeki otomobil üretimine katkı sağlaması bekleniyor.

Kurumun web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada üç şirkete ayrı ayrı 2.5 milyon yuan (388,300 dolar) ceza verildiği ifade edildi.

Kaynak: Reuters

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