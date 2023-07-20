Çin’den Japonya'ya ‘vazgeç’ çağrısı

Çinli temsilci, Japonya'nın maliyet endişeleri nedeniyle uluslararası topluluğun endişe ve itirazlarını görmezden gelerek Pasifik Okyanusu'nu bir "kanalizasyon" olarak kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Oturumda, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) raporu ne olursa olsun, Japonya'nın önümüzdeki 30 yıl boyunca Fukuşima'dan milyonlarca ton radyoaktif atık suyu Pasifik Okyanusu'na bırakacağı değiştirmeyecektir." hatırlatması Çinli temsilci tarafından yapıldı.

Çinli temsilci, Japonya'yı ilgili planı durdurarak, atık suyu bilimsel yöntemlerle güvenli ve şeffaf bir şekilde bertaraf etmeye ve UAEA ile koordineli olarak komşu ülkeler dahil tüm ilgili tarafların katılımıyla uzun vadeli bir uluslararası denetim sistemi kurmaya çağırdı.

Çinli temsilci, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 53. oturumunda, Filistin sorununa dair Çin'in tutumunu da belirtti ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etme çabasını ve Ortadoğu'daki barış sürecini her zaman desteklediklerini vurguladı.

Öte yandan, Japon vatandaşları ve Güney Koreli muhalefet partisi milletvekilleri, dün akşam Tokyo'da Tokyo Elektrik şirketinin Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden radyoaktif atık suyun okyanusa bırakmasına karşı bir protesto düzenleyerek endişelerini dile getirdi.

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