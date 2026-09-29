Çin'den Japonya'ya ağır tehdit!

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı dönemindeki saldırganlık geçmişinden ders çıkarmaması ve yeniden militarizme yönelmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Pekin’i ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeşi Ivaya ile görüştü. Vang, Japonya’nın savaş suçlularını yeniden yüceltmeye ve militarizme dönmeye çalışması durumunda “bir geleceğinin olmayacağı” ifadesini kullandı.

"TARİHTEN DERS ÇIKARMAZSA GELECEĞİ OLMAZ"

Görüşmede bu yılın Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılı olduğuna dikkati çeken Vang, "Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası 'Barış Anayasası'na meydan okuyup, saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa, geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir, geleceği de olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Tokyo yönetimine çağrıda bulunarak, "Japonya için acil görev, liderlerinin Tayvan sorunu hakkındaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmek, tarihsel sorunlara karşı doğru tavır almak ve Çin'e dair akılcı ve objektif bir anlayışa sahip olmaktır." dedi.

TAYVAN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

İki ülke arasındaki diplomatik gerilim, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan Boğazı'na yönelik olası bir askeri müdahaleyi gündeme getirmesiyle tırmanmıştı. Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te parlamentoda yaptığı konuşmada Tayvan'a yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak nitelendirmesi ve askeri güç kullanılabileceğine işaret etmesi Pekin'in sert tepkisine yol açmıştı.

İlk kez bir Japon Başbakanının "stratejik belirsizlik" politikasının dışına çıkarak yaptığı bu açıklamanın ardından Çin, Japonya'ya protesto notası vermiş; kriz seyahat uyarıları, iptal edilen konserler, ithalat kısıtlamaları ve askeri sürtüşmelerle genişlemişti. Ayrıca Japon politikacıların tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na yaptıkları ziyaretler de iki ülke hattındaki krizi derinleştirmeyi sürdürüyor.