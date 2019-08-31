Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler

Kayseri’de bir grup çiftçi, Çin’den ithal edilen ve dolgunluğu ile tüketicilerden de yoğun talep gören Çin çekirdeğini Kayseri’de ekmeye karar verdi. Elde ettikleri tohumları Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe ve Salur mahallerinde eken çiftçiler, ilk hasatlarını yaptı. Elde ettikleri ürün ile heyecanlanan çiftçiler, dolgunluğu ve tadıyla talep gören Çin çekirdeğini Kayseri’de üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Bir başarı elde ettiklerini söyleyen 43 yaşındaki Çiftçi Selim Korkmaz, “Geçtiğimiz senelerde İnegöl denilen çekirdeği ekiyorduk. Çin çekirdeği çıktıktan sonra bu çekirdekte rağbet azaldı. Çin çekirdeği tüketicilerin daha da ilgisini kazandı. Çin çekirdeğini üretmek için araştırmaya girdik ve tohumunu bulduk.

Tohumunu bulduktan sonra Çin çekirdeğini tarlalarımızda ekip ürettik. Hasadınızı yaptığımız çekirdeği şuanda kurutmaya verdik. Bundan sonrada ekmeye devam edeceğiz. Sarımsaklı ovasının neredeyse 10’da 6’sı çekirdek üzerine tarım yapıyor. Bu çekirdek bin çiftçinin geçim kaynağı olacak. Biz bu çekirdeği korkarak ekmiştik. Bu çekirdekte nasıl bir verim alacağımızı bilmiyorduk. Bir cesaretle ektik. Çekirdeklerimizde hastalık oluşmadı.

İnegöl çekirdeğinde gördüğümüz hastalıklarda oluşmadı. Bu çekirdeğin hava şartları Kayseri’nin şartlarına uygun. Hasadını yaptığımız çekirdek ile Çin’de üretilen çekirdekleri kıyasladığımızda hem aroma olarak hem de dolgunluğu olarak daha iyi oldu. Bir başarıya imza attık. Eğer tüketicilerimiz bu çekirdeğe talep gösterirse ekmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akçatepe Mahalle Muhtarı Nazım Zarar da, “Çin çekirdeğini övüyorlardı. Biz de tohumlarını alarak ektik. Güzel bir verim aldık. Daha önceleri ektiğimiz İnegöl çekirdeğinden daha da iyi bir verim aldık. Tadıyla ve lezzetiyle çok güzel bir şey oldu. Bundan sonrada daha iyi verim alabilmek için uğraşacağız. Bu Çin çekirdeği konusunda biz de iddialı bir hale geleceğiz. Öz sermayemiz Kayseri’de ve çiftçilerimizin elinde kalırsa ne mutlu bize” diye konuştu.