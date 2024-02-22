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Dünya Çin'den İsrail'i zora sokacak 'Filistin' açıklaması
Dünya

Çin'den İsrail'i zora sokacak 'Filistin' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-22 17:04:00 -
Çin'den İsrail'i zora sokacak 'Filistin' açıklaması

İsrail'in eylemlerinin 'soykırım' olarak nitelendirildiği Lahey'de konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Xinmin Filistinlilerin İsrail'e karşı "silahlı mücadeleye" girme hakkına sahip olduğunu savundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor.

Çin: Filistin'in haklı davasını savunuyoruz

 

Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların 4'üncü gününde Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Xinmin ülkesinin argümanlarını sundu. Ma, "Çin'in Filistin halkının meşru haklarını geri kazanma konusundaki haklı davasını sürekli olarak desteklediğini" ifade etti.

 

İki devletli çözüm önerisi

Ma, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in kapsamlı bir ateşkes ve Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde müzakere yoluyla çözüm çağrısında bulunduğunu birçok kez vurguladı" ifadelerini kullandı.
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Ma, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı temelinde zulme direnmek ve bağımsız bir devletin kuruluşunu tamamlamak için İsrail'e karşı silahlı mücadeleye girmesinin "vazgeçilmez bir hakkı" olduğunu belirtti.

 

Filistinlilerin eylemleri meşru silahlı mücadele

Filistinlilerin direniş hakkına sahip olduğunu vurgulayan Ma, Filistinlilerin eylemlerinin "terör" değil, "meşru silahlı mücadele" olduğunu ifade etti. Ma, ayrıca dünyanın BM'nin yargı organından tavsiye niteliğinde görüş almasının aslında çok önemli olduğunu, çünkü bunun gelecekteki müzakerelere rehberlik edeceğini kaydetti.

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