Çin’den havacılıkta yeni gövde gösterisi: İnsansız helikopter!

Çin, insansız hava teknolojilerindeki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkenin önde gelen havacılık firmalarından United Aircraft, geliştirdiği Boying T1400 adlı yeni nesil tandem rotorlu insansız helikopterin ilk uçuşunu 30 Ekim’de başarıyla gerçekleştirdi.

defenceturk.net’in haberine göre bu uçuş, Çin’in döner kanatlı insansız hava araçları alanındaki teknolojik üstünlüğünü perçinleyen stratejik bir dönüm noktası niteliğinde.

Yüksek Kapasite, Akıllı Kontrol ve Uzun Havada Kalış Süresi

Tam 1.400 kg azami kalkış ağırlığına sahip olan T1400, 6500 metre irtifaya tırmanabiliyor ve 180 km/sa hıza ulaşabiliyor. Helikopter, 500 kg yükle 2 saatten fazla, 200 kg yükle ise 8 saatten fazla havada kalabiliyor.

Bu etkileyici performans, T1400’ün çift motorlu yapısı, yüksek dayanımlı kompozit gövdesi ve akıllı uçuş sistemleri sayesinde mümkün oluyor. Tasarım, tarımsal ilaçlama ve afet yardımlarından lojistik taşımacılığa, orman yangını önleme ve gözetlemeye kadar pek çok görev için uyarlanabiliyor.

Yapay Zekâ Destekli Otonomi ve Modüler Tasarım

T1400’ün en dikkat çekici özelliği tam otonom uçuş kabiliyeti. Helikopterin yerleşik yapay zekâ sistemleri, değişken uçuş koşullarına uyum sağlayarak görevleri gerçek zamanlı optimize edebiliyor.

Ayrıca modüler gövde yapısı, araca farklı görev yüklerinin takılmasına olanak tanıyor. Lojistik kargo modülleri, tarımsal püskürtme sistemleri, ya da gözetleme ve haberleşme ekipmanları T1400’e kolayca entegre edilebiliyor.

Çin’in Hedefi: Otonom Havacılıkta Liderlik

Boying T1400, Çin’in orta-ağır sınıf insansız helikopter segmentinde küresel lider olma hedefinin bir parçası. Dikey kalkış kabiliyeti, bu tür araçlara sabit kanatlı sistemlere kıyasla zorlu coğrafyalarda büyük avantaj sağlıyor. Uzmanlara göre bu gelişme, Çin’in çift kullanımlı (sivil ve askeri) havacılık teknolojilerinde ABD ve müttefiklerine karşı fark yarattığını gösteriyor.

United Aircraft, insanlı helikopterleri otonom sistemlere dönüştürerek hem Ar-Ge maliyetlerini düşürmeyi hem de personel riskini azaltmayı amaçlıyor. Şirketin bu yaklaşımı, Çin’in hava filosunu modernleştirme stratejisiyle birebir örtüşüyor. Tıpkı Çin Hava Kuvvetleri’nin eski savaş uçaklarını otonom hale getirme planlarında olduğu gibi, Boying T1400 de ülkenin “yapay zekâ ile uçan gelecek” vizyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.