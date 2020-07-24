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Dünya

Çin'den gerilimi tırmandıracak karar... ABD konsolosluğunu kapatıldı

Çin yönetimi, Çengdu kentinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunu kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:24:00 -
Çin'den gerilimi tırmandıracak karar... ABD konsolosluğunu kapatıldı

ABD'nin 'Çin'in bazı belgeleri yaktığı' iddiasıyla Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararının ardından Pekin yönetimi, Çengdu kentindeki ABD konsolosluğunu kapattı.

ABD ile Çin arasındaki konsolosluk krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Söz konusu kararın nedeninin ise konsolosluğun bahçesinde bazı belgelerin yakılması olduğu belirtildi.

Pekin yönetimi, ABD'nin bu kararına misilleme olarak Siçuan bölgesindeki Çengdu kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

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