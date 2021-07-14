  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sel sularına kapılan küçükbaş hayvanlar telef oldu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Destek Tunus'a ulaştı
Çin'den flaş Afganistan açıklaması
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Dünya Çin'den flaş Afganistan açıklaması
Dünya

Çin'den flaş Afganistan açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Afgan halkına yeni bir şans sunduğunu belirterek bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 19:46:00 -
Çin'den flaş Afganistan açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı basın açıklamasında, "ABD ve NATO'nun bölgeden çekilmesiyle Afgan halkı, ülkenin kaderini ele almak için yeni bir fırsata sahip oldu" ifadesini kullandı.

Vang, bölgede yeniden etkisini gösteren Taliban'ı terörist gruplarla tüm bağlantılarını kesmeye çağırdı. Öte yandan Vang, bölgede 20 yıllık askeri müdahalede bulunan ABD'nin, barışı sağlayamadığı için Afganistan'daki rolünü derinlemesine düşünmesi gerektiğini aktardı.

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) göre, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay