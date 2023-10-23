Çin’den Filistin için çağrı

Sivillere zarar veren her tür girişimi kınadıklarına ve uluslararası hukuka aykırı herhangi bir eyleme karşı çıktıklarına dikkat çeken Zhai, gerginliğin daha da tırmanmasına neden olabilecek askerî operasyonların derhal durdurulması ve insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumun nesnel ve adil bir tavırla somut önlemler alması gerektiğine işaret eden Çinli temsilci, BM’den en kısa süre içinde daha etkili ve daha geniş kapsamlı bir uluslararası toplantı düzenleyerek, Filistin sorununun en erken tarihte kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının hızlandırmasını beklediklerini söyledi.

Zhai, mevcut kısır döngüden çıkılması için tek yolun, iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi. Zhai, “Çin, uluslararası toplumla birlikte Gazze’de ateşkesin gerçekleştirilmesi, Filistin halkının meşru haklarını yeniden kazanması, Ortadoğu’da kalıcı barış ve güvenliğe kavuşulması için çaba göstermeye devam edecek” dedi.

Zirveye Çin’in dışında Mısır, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Güney Afrika, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya ve Türkiye dâhil olmak üzere 31 ülkeden liderler, bakanlar veya üst düzey temsilciler ile BM, Arap Birliği, Afrika Birliği ve Avrupa Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerden yetkililer katıldı. Türkiye’yi zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

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