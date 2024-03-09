Çin’den eşi benzeri görülmemiş kuş gibi uçan İHA! Duyan inanmadı, bu nasıl bir cihaz...
Çin, dünyanın en gerçekçi kuş benzeri ornitopterini üreterek havacılık teknolojisinde önemli bir adım attı.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Çinli araştırmacıların geliştirdiği dünyanın en gerçekçi kuş benzeri ornitopterin görüntülerini paylaştı. “Küçük Şahin” adı verilen bu insansız hava aracı, tıpkı bir kuş gibi kanatlarını çırparak uçabilme yeteneğine sahip.
Xi’an Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi’nde (NWPU) bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen ornitopter, askeri ve sivil alanda önemli potansiyele sahip olarak değerlendiriliyor. Şirket, Çin’in insansız hava araçlarının yüzde 90’ını üretiyor ve en büyük müşterisinin Çin ordusu olduğunu belirtiyor.
Küçük Şahin, görüntülerde kuş gibi süzülen ve dönen bir drone olarak gösteriliyor. Kanatlar, esneyebilme ve katlanabilme özellikleriyle dikkat çekiyor, bu da ona kendi boyutundaki diğer cihazlara göre benzersiz bir uçuş verimliliği kazandırabilir.
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