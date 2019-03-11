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Çin'den elektronik savaş uçağı atağı!

Son yıllarda geliştirdiği teknolojilerle adından çokça söz ettiren Çin, yeni bir adım daha attı. Çin, yeni geliştirdiği elektronik savaş uçağıyla Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde istihbarat toplayacak.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:38
Çin'den elektronik savaş uçağı atağı!

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Çin, hava egemenliği için yeni bir adım daha attı. Çinli bir askeri analist olan Wei Dongxu konu ile ilgili verdiği demeçte, "Yeni uçak, askeri alanda işimize yarayacak her konuda Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde istihbarat ve elektronik veriler toplayabilir." dedi.

Geliştirilen uçağın Shaanxi Y-9 nakliye uçağından türetildiği ve özel görev tipi bir uçak olduğu belirtildi.

Shaanxi Aircraft Company'nin ürettiği ve 25 ton yük taşıma kapasiteli, orta menzilli bir nakliye uçağı olan Y-9, ilk uçuşunu 2010 yılı Kasım ayında yapmıştı. Y-9’un farklı misyonlar için konfigüre edilebiliyor olmasından dolayı bu görev için seçildiği bildirildi.

Y-9, 4 bin kilometre menzile sahip olan Y-9’un elektronik savaş (EW) uçağına çevrilme esnasında, pilot kabinin altına yarım küre radar kubbesi, her iki kanadına anten ve kuyruk yüzünün tepesine bir EW bölmesi takıldı.

Dongxu, "Bu cihazlar düşmanların radyo iletişimini izleyebilir ve radar sinyallerini yakalayabilir. Çin'in hava saldırı birimlerini, düşman hava savunma sistemlerini sıkıştırarak ve paralize ederek elektronik baskı uygulayabilirler.” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:38
  1. elektronik savaş uçağı
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