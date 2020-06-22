Çin'den dünyayı tedirgin eden koronavirüs çıkışı: İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Çin'de yapılan bir araştırma, hem semptomları gösteren hem de göstermeyen hastalarda ölümcül koronavirüs enfeksiyonundan 2-3 ay sonra antikor seviyelerinin keskin biçimde düştüğünü ortaya koydu. Hastalığa karşı "bağışıklık garantisi" olarak görülen antikorların azalmasıyla tekrar hastalık kapılabiliyor.
Çin'de ortaya çıkan ve 460 binin üstünde insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan yeni araştırma tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten.
"Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19 "bağışıklık pasaportları" kullanılmasının risklerini ortaya koyarken, sosyal mesafe ve yüksek risk grubundakileri tecrit etme gibi kamu sağlığı önlemlerinin uzun süreli uygulanması ihtiyacını destekledi.
Antikor seviyelerinde 3 ayda keskin düşüşler oluyor
Araştırma çerçevesinde semptomlar görülen ve görülmeyen, IgG antikoru pozitif saptanan 74 hasta incelendi. Her iki gruptaki hastanın yüzde 90'ında enfeksiyonu izleyen 2-3 ay içinde antikor seviyelerinde keskin düşüşler gözlendi. Uzmanlar, hem semptomları gösteren hem de göstermeyen hastalarda antikor seviyelerindeki bu düşüşün ortalama yüzde 70'in üzerinde olduğunu bildirdi.
Araştırmanın, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine bağlı Çongqing Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.
ABD'de yapılan araştırmada da benzert sonuçlar çıkmıştı
ABD'de yapılan bir araştırma, belirti göstermeyen yeni tip koronavirüs hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorların, 3 ay içerisinde kaybolduğunu ortaya koymuştu. Araştırmada ayrıca antikorların "bağışıklık garantisi" gibi görülmemesi ve Kovid-19'u atlatanların, tekrar enfekte olma ihtimallerinin bulunduğunu vurgulanmıştı.