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Dünya Çin'den BM'ye Filistin çağrısı
Dünya

Çin'den BM'ye Filistin çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:45:00 -
Çin'den BM'ye Filistin çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalciler ile Filistin arasında şiddetlenen çatışma konusunda acil adım atması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalciler ile Filistin arasında şiddetlenen çatışma konusunda acil adım atması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, en önemli önceliğin işgal rejimi -Filistin çatışmasına son verilmesi, tarafların müzakere masasına dönmesi, acil insani yardım kanallarının oluşturulması ve daha büyük bir insani felaketin önlenmesi olduğunu belirtti.

İki devletli çözümün en kısa sürede sağlanması gerektiğine işaret eden Vang, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acil adım atması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Vang, büyük güçleri daha aktif rol oynamaya çağırarak, Filistin halkının meşru haklarının iadesine yönelik geniş bir uzlaşma için takvim ve yol haritasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
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