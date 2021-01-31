  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den bir ihlal daha! Ülkenin hava sahasına girdiler
Dünya

Çin'den bir ihlal daha! Ülkenin hava sahasına girdiler

Çin ordusuna ait 5 uçağın, Tayvan hava savunma sahasını ihlal ettiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:49:00 -
Çin'den bir ihlal daha! Ülkenin hava sahasına girdiler

Çin ordusuna ait 5 uçağın, Tayvan hava savunma sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait gözlem ve savaş uçaklarının, güneybatıdan ülkenin hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün, ABD hava kuvvetlerine ait gözlem uçağının da hava sahası yakınından uçtuğu kaydedildi.

ABD'ye ait uçağın rotasının paylaşılmadığı açıklamada, Eylül 2020'den beri Tayvan hava sahasına giren ilk ABD uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi.

Çin, en son 24 Ocak'ta 15 uçakla Tayvan hava sahasını ihlal etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Gündem

CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 vekilin istifa etmesinin ardından açıklama yapan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü Ankara kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı...
İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi
Aktüel

İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji, "İstanbul'da 1987 kışında olduğu gibi kar kalınlığı 1 metreyi bulacak" iddialarını yalanladı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "B..
Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı nasıl durdurulabilir?
Gündem

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı nasıl durdurulabilir?

Zincir marketlerin uyguladığı fahiş fiyatlara devlet 81 ilde denetim yaparak önlem almaya çalışsa da gıda kartelleri yazılan cezaları millet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay