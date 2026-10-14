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Dünya Çin'den Azerbaycan hamlesi
Dünya

Çin'den Azerbaycan hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çin'den Azerbaycan hamlesi

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Azerbaycan'ı ve Balkan ülkelerini ziyaret edecek. Çinli Bakan'ın ziyaret için Ukrayna'daki ve Orta Doğu'daki savaşların Doğu-Batı ticaret hatlarında kesintilere ve risklere yol açtığı bir dönemde önemi giderek artan Orta Koridor güzergahındaki ülkeleri tercih etmesi dikkati çekiyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna ve İran'daki savaşlar nedeniyle giderek önemi artan Orta Koridor güzergahındaki Azerbaycan'ı ve üç Balkan ülkesini ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Bakan Vang'ın 14-20 Ekim tarihlerinde Azerbaycan, Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Vang, ziyaretinin ilk durağında Azerbaycan'a giderek 15 Ekim'de başkent Bakü'de düzenlenecek 7. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) katılacak.

Sözcü Mao, Çin'in konferansta tüm taraflarla diyalog halinde Asya'da çok taraflılığı ve yönetişimi güçlendirmek üzere birlikte çalışacağını belirterek, "Uluslararası ve bölgesel durumun giderek karmaşık ve kırılgan hale geldiği bir dönemde Asya ülkeleri barışı ve huzuru korumak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek konusunda daha güçlü bir istek duyuyor." ifadelerini kullandı.

 

Orta Koridor ülkelerini ziyaret ediyor

Çinli Bakan'ın ziyaret için Ukrayna'daki ve Orta Doğu'daki savaşların Doğu-Batı ticaret hatlarında kesintilere ve risklere yol açtığı bir dönemde önemi giderek artan Orta Koridor güzergahındaki ülkeleri tercih etmesi dikkati çekiyor.

Çin'in batısından başlayarak Orta Asya'yı ve Hazar Denizi'ni geçen Orta Koridor, Kafkasya ve Türkiye üzerinden Balkanlar'a ve Avrupa'ya uzanan bir rota oluşturuyor.

Rusya üzerinden Avrupa'ya uzanan Kuzey Koridoru, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı boykot ve savaşın yol açtığı lojistik kesintiler nedeniyle riskli hale gelmişti. Bu durum Orta Koridor'un önemini artırmıştı.

Öte yandan ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'nda yol açtığı kesinti ve Kızıldeniz geçişinde yarattığı riskler de alternatif ticaret rotaları ve enerji nakil hatlarını kritik hale getiriyor.

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