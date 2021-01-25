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Sağlık Çin’den aşılar geldi mi? Çin’den ne kadar aşı geldi?
Sağlık

Çin’den aşılar geldi mi? Çin’den ne kadar aşı geldi?

Çin kaç doz aşı aldık? Koronavirüs salgınının sona ermesi, eski günlere geri dönülebilmesi için toplumların aşılanması çok önemli. Ülkemizde 14 Ocak’tan bu yana 1 milyon 300 bine yakın kişi aşı oldu. Aşı olmak için sıranın kendisine gelmesini bekleyenler Çin’den yeni aşı gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Çin yeni aşı geldi mi? Türkiye’ye kaç doz aşı getirildi?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:34:00 -
Çin’den aşılar geldi mi? Çin’den ne kadar aşı geldi?

Çin aşısı ne zaman gelecek? Ülkemizde 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak itibariyle ülkemizde aşı uygulanmaya başladı. İlk olarak Türkiye’ye 3 milyon doz aşı 30 Aralık’ta getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olduktan sonra Türkiye’ye 25-30 milyon aşı daha geleceğini duyurmuştu. Peki, aşılar Türkiye’ye  geldi mi?

Çin’den aşılar geldi mi? Çin’den ne kadar aşı geldi?

CoronaVac aşısının 6,5 milyon dozluk yeni sevkiyatı 25 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaştı.

Korona aşısı kime ne zaman yapılacak?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Belirlenen takvime göre, birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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Sağlık

80 yaş koronavirüs aşı randevusu al

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