  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den açıklama: Toplu aşılama güven göstergesi
Dünya

Çin'den açıklama: Toplu aşılama güven göstergesi

Dünyada yürütülen aşılama çalışmalarında öne çıkan ülkelerden biri olan Çin'de, salgın sürecini yöneten isimlerden biri olan Zhong Nanshan önemli açıklamalarda bulundu. Nanshan aşılarının güvenli olduğunu ve toplu aşılamaların bu yöndeki en önemli göstergelerden biri olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:52:00 -
Çin'den açıklama: Toplu aşılama güven göstergesi

Çin'in ünlü solunum hastalıkları uzmanı Zhong Nanshan, Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarının uygulandığı ve devam etmekte olan toplu aşılama sürecinin, aşıların güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Toplu aşılama güven göstergesi

Zhong, Kovid-19 önleme ve kontrolünde teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde düzenlenen bir etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'de halen kullanılan Çin Ulusal Biotec Grubu'nun Kovid-19 aşısı ile Sinovac Biotech Ltd. tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının her ikisinin de nispeten güvenli olan inaktif aşılar olduğunu belirtti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, Çin'de Pazar gününe kadar 24 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Reaksiyon oranı 100 binde 6

Zhong, "Aşıların ateş, kol ağrısı ve diğer semptomları içeren hafif advers reaksiyonlarının görülme oranı, her 100 bin kişide altı" dedi.

Zhong, ciddi advers aşı reaksiyonlarının görülme oranının ise milyonda bir olduğunu ve bunun da grip aşılarında görülen advers reaksiyonların sadece üçte birine denk geldiğini ifade etti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne bağlı Çin Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Ulusal Enstitüsü'nün Başkanı Xu Wenbo da aynı gün yaptığı açıklamada, Çin'de şu anda kullanılan Kovid-19 aşılarının neden olduğu şiddetli anormal reaksiyon vakalarının, influenza aşılarında görülenlerden daha yüksek olmadığına işaret etti.

Çin aşılarının etkinliğine dikkat çeken Zhong, aşıların insanları Kovid-19'a karşı en az altı ay koruyabileceğini belirtti.

Antikor seviyelerinde yüksek oran

"Çin'de ilk partide aşılanan insanların antikor seviyelerinin, yaklaşık sekiz ay sonra, orijinal seviyelerinin yüzde 90'ında kaldığını gördük" diyen Zhong, Çin aşılarının etkili olduğu sürenin henüz kesin olarak teyit edilmediğini hatırlattı. Zhong, çeşitli ülkelerdeki klinik deneylerde aşıların verimlilik oranlarına dair ortaya çıkan farkın, bu ülkelerde kullanılan çeşitli standartlardan kaynaklandığını belirtti.

Virüse maruz kalma oranları yükseldi

"Çin'deki iki aşıyla ilgili Faz-1 ve Faz-2 klinik deneyleri yurtiçinde yürütülürken; Faz-3 deneyleri, o dönem Çin'de çok az sayıda Kovid-19 vakası olması sebebiyle farklı ülkelerde yapıldı" diyen Zhong, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeler farklı standartlar uyguluyor. Bazı ülkelerde, aşılanan insanların çoğu virüse maruz kalma riski yüksek olan sağlık çalışanları."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum
Gündem

Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum

Nevşin Mengü, Youtube yayınında kullandığı ifadelerle sosyal medyada 'bu kadın acilen bir psikiyatriste tedavi olmalı' yorumlarına neden old..
Fatih Altaylı 'Kabe fotoğrafı' provokasyonuna sahip çıktı
Gündem

Fatih Altaylı 'Kabe fotoğrafı' provokasyonuna sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmesine Fatih Altaylı'dan destek geldi.
AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki!
Gündem

AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki! "Gul lillezîne keferû..."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe'ye yapılan alçak hakarete sert tepki gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyazıt Meydanı'nda eylem düzen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay