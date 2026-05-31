Çin'den AB'ye misilleme tehdidi!

Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticari gerilim büyüyor. AB’nin Çinli şirketlere yönelik yeni ticaret kısıtlamaları getirmesine tepki gösteren Pekin yönetimi, söz konusu adımlara karşı misilleme önlemleri alacağını açıkladı. Bu gelişme, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir gerilim dönemine işaret ediyor.

Avrupa Birliği'nin Çinli şirketleri hedef alan yeni hamlelerine karşı Pekin’den çok net bir duruş geldi.

AB’ye serbest ticaret ve adil rekabet kurallarını hatırlatan Pekin yönetimi, kısıtlamalara karşı kendi önlemlerini devreye sokabileceğinin sinyalini verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çıkışta, Brüksel’in Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlı kalması ve tek taraflı korumacılığı bırakması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Bakanlık, Çin ve AB'nin ayrılmaz iki ekonomik ortak olduğunu hatırlatarak, krizlerin önüne geçmek adına ticaret ve yatırım alanlarındaki diyalog mekanizmalarını geliştirmeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakanlık sözcüsü, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, istikrarlı ekonomik ilişkilerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Pekin, AB'nin ayrımcı olarak gördüğü ticaret önlemlerini sürdürmesi halinde Çin'in kendi çıkarlarını korumak için karşı tedbirler alacağını bildirdi.

Açıklamalar, Brüksel'in pazar erişimi, devlet destekleri ve ekonomik güvenlik konularındaki endişeler nedeniyle Çin'e karşı daha temkinli bir politika izlediği dönemde geldi.

