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Çin'den ABD'ye uyarı: Hatanı düzelt

ABD’nin Çinli diplomatların ülke içindeki temaslarına sınırlama getirmesine üzerine ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan "ABD tarafına hatasını düzeltme, ABD’deki Çinli diplomatların ilgili faaliyetlerine destek ve kolaylık sağlanması ve suni bir engel çıkarılmaması için ilgili kararı geri çekme çağrısı yapıyoruz." açıklaması yapıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:53
Çin'den ABD'ye uyarı: Hatanı düzelt

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çinli diplomatların ülke içindeki temaslarına sınırlama getirmesine ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tartışmalı Yasukuni Shrine tapınağına adak sunmasına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin bu ülkede görev yapan Çinli diplomatlara görüşme sınırı getirmesini "yersiz ve suni bir engel" olarak nitelendirdi.

"Hatanızı düzeltin"

Çinli diplomatların Amerikalı yerel yetkililerle görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanlığına bilgi verme şartı getirilmesine "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirten Gıng, "ABD tarafına hatasını düzeltme, ABD’deki Çinli diplomatların ilgili faaliyetlerine destek ve kolaylık sağlanması ve suni bir engel çıkarılmaması için ilgili kararı geri çekme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, Çin’de görev yapan ABD’li diplomatların karşılaştığı erişim sınırlamasına cevap olarak, ABD’de görev yapan Çinli diplomatların yerel makamlarla, eğitim ve araştırma enstitüleri yetkilileriyle yapacakları görüşme öncesinde, bakanlığa bilgi vermeleri şartı getirildiğini açıklamıştı.

Japon siyasiler, bir kez daha istila tarihinin yanlış tutumlarını yansıtıyor

Diğer yandan Sözcü Gıng, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Yasukuni Tapınağı'na "masakaki" olarak adlandırılan bir çeşit yeşil ağaç dalını adak olarak sunmasını "olumsuz eğilim" olarak nitelendirdi.

"Bazı önemli Japon siyasiler bir kez daha Japon tarafının istila tarihine yönelik yanlış tutumlarını yansıttı." ifadelerini kullanan Gıng, Japonya’nın Asyalı komşularının güvenini kazanması için gerçekçi eylemlerde bulunması gerektiğini vurguladı.

Japon medyasına göre Abe, bu yıl tapınağı ziyaret etmeden adağını gönderirken, Japonya kabinesinden bir bakan, Başbakan Abe adına tapınağı ziyaret etti.

Yasukuni Tapınağı

Şinto inanışına göre, Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen ve 1869'da kurulan "Yasukuni" tapınağı, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Ancak tapınak keşişlerinin, 1978'de, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı. Hirohito'nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor. Güney Kore ve Çin, daha önce Başbakan Abe'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.

Diğer yandan tapınak Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:53
  1. Çin Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD
  3. Çinli diplomatlar
  4. Japonya Başbakanı Abe Şinzo
  5. Yasukuni Shrine tapınağı
  6. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang
  7. ABD Dışişleri Bakanlığı
  8. Yasukuni Tapınağı
  9. Barış Ülkesi
  10. 2. Dünya Savaşı
  11. Güney Kore

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