Çin'den ABD'ye flaş cevap: Aynı manzarayı şimdi kendi pencerelerinden izleyebilirler

ABD Minneapolis'te George Floyd isimli siyah vatandaşın ırkçı cinayete kurban gitmesi ABD'de büyük bir toplumsal öfkeye neden oldu. Ülke çapında çok sayıda insan Floyd cinayetini protesto ederken, gösteriler Beyaz Saray önüne kadar geldi ve çoğu bölgede polisle sert çatışmalar ve yağma olayları yaşandı.

Dünya gündemine giren gösterilerde, Çinli üst düzey yetkililer ise ABD'li isimlerin eylemlerle ilgili yorumlarını Hong Kong olaylarıyla karşılaştırarak eleştirdi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Hong Kong eylemlerine verdiği desteği hatırlattığı gönderisinde ABD'deki eylemlerde öne çıkan "Nefes alamıyorum" sloganını paylaştı.

Pelosi, Twitter paylaşımında Hong Kong'daki eylemleri desteklemişti ve 'tarihe geçeceğini' söylemişti.

Çin Dışişleri Sözcülerinden Cao Licien de, Rusya'nın BM Temsilcisi Dimitriy Polianski'nin "ABD neden kendi evindeki kalabalıkları acımasızca dağıtırken Çin'in HK'deki barışı ve düzeni yeniden sağlama hakkını reddediyor?" ifadelerini paylaştı.

Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Global Times'ın Genel Yayın Yönetmeni Hu Şicin de, Pelosi'nin ifadelerini hatırlatarak "ABD'li yetkililer bu manzarayı şimdi kendi pencerelerinden izleyebilirler" dedi. Hu ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Hong Kong eylemcilerine gönderme yaparak şunları söyledi:

"Hong Kong isyancılarının Amerikan eyaletlerine sızdığından şüpheliyim. Polis karakollarına saldırmak, dükkanları parçalamak, yolları engellemek, kamu tesislerini işlevsizleştirmek, bunların hepsi onların protestolardaki rutini. Şiddetli Hong Kong isyanlarının ABD'de şiddetli protestoların beyni olduğu açık."