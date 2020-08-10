Çin'den ABD Sağlık Bakanı Azar'ın Tayvan ziyaretine tepki

ANKARA (AA) - Çin, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan'a yaptığı ziyaret ve temaslar nedeniyle, Washington yönetimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Tayvan konusunun ABD-Çin ilişkilerinde en önemli ve hassas konu olduğunu vurgulayarak, "Tek Çin ilkesi bu ilişkinin siyasi temelidir. ABD'nin adımı Tayvan konusundaki taahhütlerini ihlal etmiştir." dedi.

Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkileri başlatan ortak bildirilerdeki Tayvan'la ilgili hükümleri hatırlatan Sözcü Cao, Washington yönetimine "tek Çin" ilkesine bağlı kalarak ihtilaflı Ada ile her türlü alışveriş ve temastan kaçınma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Azar, yaptığı resmi ziyarette, Çin'e karşı bağımsızlık iddiasında bulunan Tayvan'ın Tsai Ing-wen ile bir araya gelmişti. Ziyaret, ABD ile Çin arasında 1979 yılında diplomatik ilişkilerin kurulması ve Washington'ın tek Çin ilkesini kabul ederek Pekin'deki yönetimi tüm Çin halkının resmi temsilcisi olarak tanımasından bu yana adada yapılan en üst düzey temas olmuştu.

- Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.