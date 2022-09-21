Çin’den 5G hamlesi

Yeni Akit Ankara

Bakanlıktan verilen bilgilere göre, ağustos sonuna kadar, Çin’de 5G baz istasyonu sayısı 2021 yılına göre yüzde 5,5 oranında artarak 2 milyon 102 bini geçti. Çin’deki 5G baz istasyonu sayısı toplam baz istasyonlarının yüzde 19,8’ini oluşturuyor.

5G altyapısının gelişmesiyle birlikte ülkede endüstriyel internet projelerinin de sayısı artıyor. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’na bağlı Bilgi ve İletişim İdaresi’nin verilerine göre, 5G+ Endüstriyel İnternet projesi sayısı yılın ikinci çeyreğinde 700 artarak toplam 3 bin 100’ü aştı.

Ülkede bölgesel etkiye sahip 150’den fazla endüstriyel internet platformu bulunuyor ve 280 bin civarında endüstriyel uygulamanın çalışıyor. Endüstriyel internet, ulusal ekonominin 45 ana kategorisine tamamen entegre edildi ve endüstriyel üslere, endüstri parklarına ve önemli işletmelere girişi hızlanmaya devam etti. Endüstriyel ölçek 1 trilyon yuanı geçti.