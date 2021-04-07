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Dünya Çin'den 15 savaş uçağıyla sınır ihlali! Sert tepki: Sınıra zırh delici füze yerleştirdiler
Dünya

Çin'den 15 savaş uçağıyla sınır ihlali! Sert tepki: Sınıra zırh delici füze yerleştirdiler

Tayvan hava sahasına 15 Çin savaş uçağının girdiğinin belirlenmesi üzerine ordu sınıra zırh delici füzeler yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:45:00 -
Çin'den 15 savaş uçağıyla sınır ihlali! Sert tepki: Sınıra zırh delici füze yerleştirdiler

Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) güneybatı kısmına bir günde 15 Çin savaş uçağı girdi.

Çin tarafından birkaç aydır neredeyse günü birlik olarak gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan uçak miktarı her gün artıyor.

Çin'in Liaoning uçak gemisinin güneyindeki hareketle ilişkili olan bu saldırılardan sonra Tayvan kendi adalarına 292 Kestrel zırh delici füze konuşlandırdı.

Çarşamba günkü saldırılara 8 J-10 savaş uçağı, 4 J-16 savaş uçağı, 2 KJ-500 savaş uçağı ve 1 Y-8 denizaltı savar uçağı katıldı.

Çin savaş uçakları Tayvan'ın ADIZ'ine girdiğinde, Hava Kuvvetleri jetleri karşıladı, Çin uçaklarına geri dönmelerini söyleyen telsiz uyarısı yapıldı ve uçakları hava savunma füzeleri ile takip etti.

Güney Çin Denizi'ndeki Çin saldırganlığından korunmak isteyen Tayvan Dongsha Adası'na füze konuşlandırmakla birlikte aynı zamanda askeri gücünü artırmaya da çalışıyor.

Kaynak: star.com.tr

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