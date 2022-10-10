Çin’deki tescilli marka 35 milyonu, patent sayısı da 3 milyonu aştı

Yeni Akit Ankara

Çin Devlet Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çin’in fikri mülkiyet alanında son on yılda elde ettiği başarılar tanıtıldı. Çin’de söz konusu dönemde patent, ticari marka ve telif hakkı yasalarında değişikliklere gidilerek, fikri mülkiyete ilişkin yasal sistemin iyileştirildiği ve dünyadaki en yüksek standarda sahip cezai tazminat sistemi kurulduğu bildirildi.

2012-2021 yıllarında Çin’de verilen buluş patenti sayısı 3 milyon 953 bine, tescilli ticari marka sayısı 35 milyon 563 bine ulaştı. Basın toplantısında verilen bilgiye göre, 2022 yılının eylül ayı sonu itibarıyla Çin’de verilen buluş patenti sayısı 4 milyon 81 bine ve tescilli ticari marka sayısı 41 milyon 523 bine yükseldi.

Bu arada Çin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi’nde 2012 yılında 34’üncü sıradayken, 2022 yılında ise 11’inci sıraya yükseldi.