  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin'deki selde ölü sayısı 9'a yükseldi

Ülkenin orta kesiminde etkili selde 5 kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:54:49 -
Çin'deki selde ölü sayısı 9'a yükseldi

ANKARA (AA) - Çin’in orta kesiminde pazardan bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 9'a çıktı.

Çin Ulusal Doğal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao ilçesinde etkili fırtına ve selde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Bölgede 900'e yakın evin yıkıldığı ve 120 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

İlçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle bazı yollar kapanmıştı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı