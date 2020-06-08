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Aktüel

Çin'deki selde en az 7 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:33:14 -
Çin'deki selde en az 7 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Çin’in orta kesiminde, şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolan 7 kişinin cesedi bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao özerk ilçesinde etkili olan selde kaybolan 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle dün bazı yollar kapanmış, 5 kişi kaybolmuştu.

Çin’in güneyinde yaz aylarında görülen sağanak nedeniyle birçok eyalette hasar ve can kayıpları yaşanabiliyor.

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