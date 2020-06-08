Çin'deki selde en az 7 kişi hayatını kaybetti
ANKARA (AA) - Çin’in orta kesiminde, şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolan 7 kişinin cesedi bulundu.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao özerk ilçesinde etkili olan selde kaybolan 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle dün bazı yollar kapanmış, 5 kişi kaybolmuştu.
Çin’in güneyinde yaz aylarında görülen sağanak nedeniyle birçok eyalette hasar ve can kayıpları yaşanabiliyor.