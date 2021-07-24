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Dünya

Çin'deki felakette ölü sayısı 58 oldu

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:12:00 -
Çin'deki felakette ölü sayısı 58 oldu

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi. Eyalet yetkilileri, cumartesi yerel saatle 16.00 itibariyle 5 kişinin de kayıp durumda olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Sel bölgelerinde temizleme çalışmaları yürütülürken, Çinli yetkililer şimdi de şiddetli yağışlara yol açacak yeni bir tayfuna karşı hazırlıklara başladı.

In-Fa Tayfununun pazar günü geç saatlerde Şanghay yakınlarındaki Zhejiang eyaletine ulaşması bekleniyor. Çin Demiryolları İdaresi, tayfun nedeniyle risk uyarısının üçüncü en yüksek seviyeye yükseltilmesinin ardından bölgeden geçen 100'den fazla tren seferini iptal etti. Şanghay'da ise parklar ve müzeler kapatılırken, halktan açık havada düzenlenecek kalabalık toplantıları iptal etmeleri ve kapalı alanlarda kalmaları istendi.

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