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Sosyal Medya Çin’de yürekler ağıza geldi! Bir akrobat metrelerce yükseklikte halatın üstünde bisiklet sürdü
Sosyal Medya

Çin’de yürekler ağıza geldi! Bir akrobat metrelerce yükseklikte halatın üstünde bisiklet sürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-26 08:50:00 -

Çin’de yerden metrelerce yüksek dağda yapılan gösteride, bir adam hayatını hiç sayarak ipin üzerinde bisikleti ters yöne sürmeyi başardı.

Çin'de, metrelerce yükseklikteki dağlarda yapılan bir gösteride, bir adamın hayatını hiçe sayarak ipin üzerinde bisikleti ters yöne sürdüğü görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Tehlikeli gösteride, adrenalin dolu anlar yaşandı ve izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Gösteri, insanların sınırları zorlama ve cesaretlerini sergileme isteğini yansıtan etkileyici bir sahne olarak nitelendirildi.

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