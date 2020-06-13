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Çin’de yoldan çıkan yakıt tankerinde patlama: 4 ölü, 50'den fazla yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:30:14 -
Çin’de yoldan çıkan yakıt tankerinde patlama: 4 ölü, 50'den fazla yaralı

ANKARA (AA) - Çin’in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Bölgede kurtarma çalışmaları başladı.

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