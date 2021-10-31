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Dünya Çin'de yine "bir şeyler" oluyor
Dünya

Çin'de yine "bir şeyler" oluyor

Çin, ülkede tespit edilen yeni hastalık dalgasının kontrol altına alındığını duyururken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından verilen son bilgilere göre, 30 Ekim itibarıyla son 14 gün içinde ülke çapında 14 eyalette asemptomatik vakalar dâhil yeni vakalar görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:18:00 -
Çin'de yine "bir şeyler" oluyor

 yeniakit  Ankara 

Çin, ülkede tespit edilen yeni hastalık dalgasının kontrol altına alındığını duyurdu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından verilen son bilgilere göre, 30 Ekim itibarıyla son 14 gün içinde ülke çapında 14 eyalette asemptomatik vakalar dâhil yeni vakalar tespit edildi.

Yeni vakaların görüldüğü 14 eyalet arasındaki Hubei, Hunan, Sichuan, Guizhou ve Shaanxi eyaletlerinde son dört gündür yeni vaka tespit edilmezken, Beijing, Hebei, Shandong, Qinghai ve Ningxia’da da durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Bununla beraber, Heilongjiang eyaletinde 27 Ekim’den bu yana görülen vakaların yurt dışı kaynaklı olduğu, İç Moğolistan’daki vakalarla ilişkili olmadığı bilgisi verildi.

Çin’de 30 Ekim itibarıyla 2 milyar 268 milyon 362 bin doz COVID-19 aşısı uygulandı

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Fu Wei, salgının önlenmesi ve kontrol altına alınmasındaki kritik noktanın mahalle düzeyine kadar mücadele ağı kurularak yeterli hazırlıkların sağlam şekilde yapılması, hızla adım atılması, karantina konusunda isabetli tedbirler alınması ve tüm süreçlerde yer alan herkesin vazifesini ciddiyetle yerine getirmesi olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Çin genelinde 29 Ekim itibarıyla 3-11 yaş grubuna 3 milyon 530 bin dozdan fazla aşı uygulandığı bildirildi. Aralık ayına kadar bu yaş grubuna yönelik iki doz aşılama çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Çocukların aşılanması yılsonuna kadar tamamlanacak. Çin’de 30 Ekim itibarıyla 2 milyar 268 milyon 362 bin doz COVID-19 aşısı uygulandı.

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Yorumlar

Yorumcu

Ne masonlar mış yavv 1.5 milyar utanmaz cibilliyetsiz Müslüman iki düzine mason kadar etkin değil dünyada adamlar istedikleri yalanla istedikleri ülkenin nüfusunu engelleyebiliyorlar ha bizde asrın aslanı ortadoğunun kaplanı eşi benzeri görülmemiş büyük lider falan filan... Beş yaşındaki çocuğun bile aşıyla zehirlenmek üzere uyan aptal Müslüman yeter uyuduğun...
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