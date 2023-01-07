Çin’de yeni yıl için dijital yuan hamlesi

Çin’in en önemli tatil günlerinden olan “Ay Yeni Yılı” bu kez 22 Ocak gününe denk geliyor. Tam da bu günde, aile bireyleri arasında ve iş yerlerinde üst kademekilerden çalışanlarına, içinde para bulunan ve "şans getirdiği varsayılan" kırmızı renkte zarfların armağan edilmesine tanık olunur.

Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası, kullanıcılara sanal kırmızı zarflar gönderebilmelerini sağlayan bir uygulama hazırlamıştı. Aile bireylerine ve dostlara gönderilen bu sanal zarflarda yuan cinsinden dijital jetonlar bulunuyordu. Bu yıl da, Çin’in en büyük elektronik ticaret platformlarından biri olan Meituan, belirlediği bir dijital yuan pilot bölgesinin tüm sakinlerine, yeni yıl için sürpriz bir armağan kutusu alabileceklerini bildirdi.

Sanal armağan kutularının bazıları, içinde 88,88 yuan (12,75 dolar) bulunan kırmızı zarflar alacaklar. Daha şanslı olan bazılarına ise içinde 888 dijital yuan (129,39 dolar) bulunan zarflar çıkacak. Dijital yuanlar, Meituan ve ilintili siteler üzerinden gerçek yuana çevrilebilecek. Bu arada ‘8’ rakamının Çin kültüründe son derecede şans getirici bir rakam gibi görüldüğü de belirtilmeli. Çin kültürünün bir başka özelliği de, tavşanların uzun ömür, barış ve refah kavramlarını sembolize etmesi.