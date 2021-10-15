Çin’de yazılı sınavlar tarihe karıştı

Yeni Akit Ankara

Otoriter bir yönetime sahip olan Komünist Çin’den gelen bir haber şaşırttı. Çin Eğitim Bakanlığı, bundan böyle ilkokul çocuklarına yazılı sınav yapılmayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Çin Uluslar arası Radyosu’nda yapılan bir haberde şu bilgilere yer verildi: Çin’de başarılı olmak için genç yaştan itibaren çok çalışmanın gerektiği bir gerçek. Bu durum, çocukları baskı altına aldığı gibi ve anne-babaları da onlara özel ders aldırmaya yöneltiyor. Ancak bunun yol açtığı giderler, mevcut çocuk veya çocukları iyi yetiştirip başka çocuk yapmama eğilimi yaratıyor. Bu nedenlerle hükümet, ilkokul düzeyinde çocukları sınava tabi tutmama kararını almış bulunuyor.

Gerekçe, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak

Çocukların ilkokulda bundan böyle yazılı sınava girmemeleri, Çin eğitim sisteminde önemli bir tür adım. Ancak çocukların sınava tabi olmamaları eğitim ve öğretim kalitesinin düşmesi anlamına gelmeyecek; bunun yerine sürekli kontrol sistemi getirilecek. Şimdiye değin genç Çinliler ilkokuldan itibaren en az yedi asset sınavdan geçmek zorunda kalıyordu. Eğitim Bakanı, hükümetin bu kararını, öğrencilerin çok baskı altında kalmalarını önleyerek onların zihinsel ve fiziksel sağlığını koruma amacı ile gerekçelendirdi.