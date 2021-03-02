Çin'de son şampiyon takım kepenk kapttı

2015'ten beri İtalyan devi Inter'in de sahibi olan Suning Grup, Jiangsu'ya yatırım yapmayacağını açıkladı.

Kulübün hayatta kalmasının tek çaresi, yeni bir fonun desteği. Çin Futbol Federasyonu da konu hakkında açıklama yaptı.

Ülkenin en köklü kulüplerinden birinin şampiyonluğun ardından aldığı kararın üzücü olduğunu belirten federasyon, futboldaki reformun devam etmesi için yeni yatırımcı arayışına destek olacak.

Jiangsu tarihindeki ilk şampiyonluğunu geçen yıl yaşamıştı. Çin Süper Ligi'de yeni sezonun Nisan ayında başlaması planlanıyor.